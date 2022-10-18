Форвард "Реала" Бензема выиграл "Золотой мяч – 2022"

Второе место занял сенегальский фланговый полузащитник мюнхенской "Баварии" Садио Мане, третье – полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне, четвертое – форвард "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски, пятое – нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах.

Всего в шорт-листе "Золотого мяча" было 30 футболистов. Прошлогодний обладатель и рекордсмен "Золотого мяча", выступающий за "ПСЖ" аргентинец Лионель Месси впервые с 2005 года не был номинирован на награду. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий за английский "Манчестер Юнайтед", занял в этом году 20-е место в рейтинге премии. 34-летний Бензема выступает за "Реал" с сезона 2009/2010. Он выиграл 23 трофея, в том числе четыре раза – чемпионат Испании (Ла Лигу) и пять раз – Лигу чемпионов.

В 2022 году Бензема в составе "Реала" выиграл четыре трофея — титул чемпиона Испании, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

На клубном уровне форвард в прошлом сезоне сыграл 46 матчей, забил 44 гола и сделал 15 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона 2021/2022 и чемпионата Испании.

"Золотой мяч" среди женщин в этом сезоне получила испанская футболистка Алексия Путельяс, выступающая за "Барселону". Приз ей вручил обладатель "Золотого мяча", победитель Лиги чемпионов, экс-футболист и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Лучшим молодым игроком года был признан полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Гави. Он получил Трофей Копа, который вручается лучшему игроку мира в возрасте до 21 года.

Лучшим голкипером года признан вратарь "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа, которому был вручен приз имени Льва Яшина. Как и Бензема, бельгийский голкипер выиграл с "Реалом" в прошлом году Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Лучшим клубом года признан "Манчестер Сити". Второе место занял "Ливерпуль", третье – "Реал".