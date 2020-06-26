Кубок Федерации перенесен на весну 2021 года

Финальный турнир Кубка Федерации, крупнейшего командного соревнования в женском теннисе, перенесен на 2021 год.

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Финальные соревнования пройдут 13–18 апреля 2021 года в Будапеште (Венгрия).

В заявлении подчеркивается, что крытая арена, на которой должен состояться турнир, до конца текущего года будет недоступной из-за пандемии коронавируса. Кроме того, проведение массового мероприятия в помещении в связи с эпидемией не представляется возможным.

Сегодня также стало известно о переносе крупнейшего мужского командного турнира – Кубка Дэвиса.