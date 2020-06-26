Кубок Федерации перенесен на весну 2021 года

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Финальные соревнования пройдут 13–18 апреля 2021 года в Будапеште (Венгрия).
В заявлении подчеркивается, что крытая арена, на которой должен состояться турнир, до конца текущего года будет недоступной из-за пандемии коронавируса. Кроме того, проведение массового мероприятия в помещении в связи с эпидемией не представляется возможным.
Сегодня также стало известно о переносе крупнейшего мужского командного турнира – Кубка Дэвиса.
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