Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Лига чемпионов. "Атлетико" в овертайме победил "Ливерпуль", ПСЖ обыграл "Боруссию" (Дортмунд)

Французский ПСЖ и испанское "Атлетико" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, "Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия" покинули турнир.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ПСЖ победил "Боруссию" (Дортмунд) со счетом 2:0
ПСЖ победил "Боруссию" (Дортмунд) со счетом 2:0
Фото: EPA

11 марта прошло два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

ПСЖ – "Боруссия" (Дортмунд) – 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Неймар, 28, Бернат, 45+1

Удаление: Джан, 89 ("Боруссия")

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Ливерпуль" – "Атлетико" – 1:0, 2:3 после овертайма (0:1)

Голы: Вейналдум, 43, Фирмино, 94 – Льоренте, 97, 105+1, Мората, 120+1

10 марта первыми командами, которые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, стали "Аталанта" и "Лейпциг".

На следующей неделе пройдет еще четыре поединка, где определятся остальные участники четвертьфинала Лиги чемпионов.

Теги: футбол, Лига чемпионов, Атлетико, Ливерпуль, ПСЖ Париж, Боруссия Дортмунд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS