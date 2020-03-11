Лига чемпионов. "Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм", "Валенсия" и "Аталанта" забили семь голов

10 марта прошло два ответных поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Валенсия" – "Аталанта" – 3:4 (1:4 – первый матч)
Голы: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 – Иличич, 3 (пенальти), 43 (пенальти), 71, 82
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на поле на 78-й минуте матча, результативными действиями не отличался.
"Лейпциг" – "Тоттенхэм" – 3:0 (1:0)
Голы: Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87
"Аталанта" и "Лейпциг" стали первыми командами, которые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Обе команды впервые в своей истории дошли до этого этапа турнира.
11 марта пройдет два матча Лиги чемпионов: "Ливерпуль" примет "Атлетико", а ПСЖ – дортмундскую "Боруссию".