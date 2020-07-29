Луческу исполнилось 75 лет

Тренер киевского "Динамо" и в прошлом донецкого "Шахтера" Мирча Луческу сегодня отмечает юбилей.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сегодня, 29 июля, отмечает юбилей. Ему исполнилось 75 лет, сказано в поздравлении от имени президента "Динамо" Игоря Суркиса и капитана команды Сергея Сидорчука.

"Сердечно поздравляя вас с юбилеем, отдаем должное мастеру футбольного дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности. Приверженец зрелищной, искрометной игры, вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, содействуя его развитию и укреплению международного авторитета", – написано в тексте поздравления.

Футбольный клуб "Шахтер" поздравил также Мирчу Луческу с юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия.

"Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце", – написано на официальном сайте донецкого клуба "Шахтер", в котором Луческу проработал с 2004-го по 2016 год.

Мирча Луческу родился в столице Румынии Бухаресте 29 июля 1945 года. Окончил спортивную школу №2. После окончания спортивной школы играл в румынском клубе "Динамо".

Игровую карьеру Луческу закончил в клубе "Корвинул Хунедоара". Этот клуб стал первым в тренерской карьере специалиста. В 1981 году Луческу возглавил сборную Румынии. После румынского "Динамо" специалист отправился в Италию. Там он тренировал "Пизу", "Брешию" и "Реджина". В сезоне 1998/99 Луческу несколько месяцев был наставником миланского "Интера".

В Турции он сумел вывести в чемпионы страны "Галатасарай" и "Бешикташ". С первыми румын вошел в 1/4 Лиги чемпионов и получил Суперкубок Европы.

Луческу стал главным наставником "Шахтера" 18 мая 2004 года. После победы в финальном матче за Кубок Украины 21 мая 2016 года он покинул клуб. Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" 23 июля 2020 года. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.