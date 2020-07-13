"Манчестер Сити" выиграл апелляцию по делу об исключении из еврокубков

Спортивный суд Лозанны постановил, что обвинения УЕФА в нарушении футбольным клубом "Манчестер Сити" правил финансового fair play не нашли подтверждения. Таким образом, команда, за которую выступает украинец Александр Зинченко, сможет выступить в Лиге чемпионов сезона 2020/2021 годов.

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" сможет принять участие в Лиге чемпионов в сезоне 2020/2021 годов, его апелляция, поданная в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS), удовлетворена. Об этом говорится в пресс-релизе CAS от 13 июля.

Панель из трех арбитров постановила, что обвинения УЕФА в нарушении "Манчестер Сити" финансового fair play либо не нашли подтверждения, либо относились к периоду, на который не распространяется срок давности.

В то же время CAS пришел к выводу, что "Манчестер Сити" не оказывал содействия в расследовании, которое проводили уполномоченные лица УЕФА. За это на клуб наложен штраф в размере €10 млн.

"Манчестер Сити" приветствует решение судей и считает, что позиция клуба нашла понимание в CAS, сказано в сообщении на официальном сайте экс-чемпиона Англии.

14 февраля Арбитражная палата УЕФА наложила дисциплинарные меры на "Манчестер Сити" из-за нарушения правил финансового fair play и постановила, что клуб должен быть исключен из еврокубков на два года (в сезонах 2020/21 и 2021/22) и оштрафован на €30 млн.

В тот же день "Манчестер Сити" выступил с заявлением о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд.

За три тура до окончания нынешнего первенства Премьер-лиги команда из Манчестера занимает второе место, обеспечив место в четверке, которая примет участие в следующей Лиге чемпионов.

С 2016 года за "Манчестер Сити" выступает украинский футболист Александр Зинченко.