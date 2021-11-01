Международная федерация гандбола после обвинений в сексизме изменила требования к форме спортсменок

Летом сборная Норвегии по пляжному гандболу выступила против правил, по которым спортсменки должны надевать на соревнования бикини Фото: norwaybeachhandballwomen / Instagram

Теперь правила предусматривают, что спортсменки должны носить короткие шорты, а мужчины – обычные шорты длиной до 10 см выше колен, которые не слишком мешковатые.

При этом в отношении женских команд остается требование носить униформу, которая прилегает к телу, для мужчин такого правила нет.

"Форма игроков-женщин состоит из облегающей майки, коротких обтягивающих шортов и возможных аксессуаров", – говорится в правилах.

Фото: ihf.info

