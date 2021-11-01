Международная федерация гандбола после обвинений в сексизме изменила требования к форме спортсменок

Теперь правила предусматривают, что спортсменки должны носить короткие шорты, а мужчины – обычные шорты длиной до 10 см выше колен, которые не слишком мешковатые.
При этом в отношении женских команд остается требование носить униформу, которая прилегает к телу, для мужчин такого правила нет.
"Форма игроков-женщин состоит из облегающей майки, коротких обтягивающих шортов и возможных аксессуаров", – говорится в правилах.
Раньше женщины, играющие в пляжный гандбол, должны были носить топ, бикини и аксессуары (очки от солнца, повязки), а мужчины – майки, шорты и аксессуары.
19 июля из-за этой женской формы разразился скандал. Сборную Норвегии по пляжному гандболу оштрафовали на €1500 за то, то она вышла на матч чемпионата Европы не в бикини, а в шортах. Ранее спортсменки просили федерацию разрешить им играть в шортах, но им сказали, что это нарушение правил и карается штрафами.