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Международная федерация гандбола после обвинений в сексизме изменила требования к форме спортсменок

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Летом сборная Норвегии по пляжному гандболу выступила против правил, по которым спортсменки должны надевать на соревнования бикини
Летом сборная Норвегии по пляжному гандболу выступила против правил, по которым спортсменки должны надевать на соревнования бикини
Фото: norwaybeachhandballwomen / Instagram

Международная федерация гандбола изменила требования к женской униформе после скандала с норвежскими гандболистками. Спортсменкам разрешили надевать шорты и майки вместо бикини и топов, говорится на сайте организации.

Теперь правила предусматривают, что спортсменки должны носить короткие шорты, а мужчины – обычные шорты длиной до 10 см выше колен, которые не слишком мешковатые.

При этом в отношении женских команд остается требование носить униформу, которая прилегает к телу, для мужчин такого правила нет.

"Форма игроков-женщин состоит из облегающей майки, коротких обтягивающих шортов и возможных аксессуаров", – говорится в правилах.

Фото: ihf.info
Фото: ihf.info

Контекст:

Раньше женщины, играющие в пляжный гандбол, должны были носить топ, бикини и аксессуары (очки от солнца, повязки), а мужчины – майки, шорты и аксессуары.

19 июля из-за этой женской формы разразился скандал. Сборную Норвегии по пляжному гандболу оштрафовали на €1500 за то, то она вышла на матч чемпионата Европы не в бикини, а в шортах. Ранее спортсменки просили федерацию разрешить им играть в шортах, но им сказали, что это нарушение правил и карается штрафами.

Теги: спорт, гандбол, скандал
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