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Милевский и еще двое украинцев стали обладателями Суперкубка Беларуси

Брестское "Динамо", в составе которого выступают трое украинских футболистов, победил солигорский "Шахтер" в матче за Суперкубок Беларуси.

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Милевский был удален на 49-й минуте матча
Милевский был удален на 49-й минуте матча
Фото: EPA

Трое украинских футболистов: Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок – стали обладателями Суперкубка Беларуси в составе брестского "Динамо", пишет официальный сайт клуба.

Команда из Бреста победила солигорский "Шахтер", который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб, со счетом 2:0.

Милевский и Нойок вышли в стартовом составе своей команды. Первый был удален на 49-й минуте матча, а второй – заменен на 81-й. Хачериди весь матч провел на скамейке запасных.

"Динамо" (Брест) получило право сыграть в матче за Суперкубок Беларуси из-за победы в чемпионате страны 2019 года.

Милевский и Хачериди ранее выступали за сборную Украины, Нойок играл за молодежную команду страны.

Теги: футбол, Украина, Беларусь, Артем Милевский, Евгений Хачериди, Юрий Вернидуб, Динамо Брест, Александр Нойок
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