Надаль стал 14-кратным победителем Roland Garros, это его 22-й титул на турнирах Большого шлема

В финале Надаль в трех сетах переиграл Каспера Рууда (№8 в мировом рейтинге) из Норвегии со счетом 6:3, 6:3, 6:0.

Надаль выиграл 22-й титул на турнирах Большего шлема, за этим показателем он увеличил отрыв от Роджера Федерера (Швейцария) и Новака Джоковича (Сербия), у которых по 20 титулов, отмечается на сайте ATP.

Надаль, победивший и на Australian Open 2022, впервые в карьере выиграл первые два турнира Большего шлема в сезоне.