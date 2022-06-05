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Надаль стал 14-кратным победителем Roland Garros, это его 22-й титул на турнирах Большого шлема

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Надаль (на фото) в трех сетах переиграл Рууда
Надаль (на фото) в трех сетах переиграл Рууда
Фото: ATP Tour / Twitter

Испанец Рафаэль Надаль (№5 в мировом рейтинге) 5 июня в 14-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros, это абсолютный рекорд грунтового турнира. Об этом сообщается на сайте мужской теннисной ассоциации (ATP).

В финале Надаль в трех сетах переиграл Каспера Рууда (№8 в мировом рейтинге) из Норвегии со счетом 6:3, 6:3, 6:0.

Надаль выиграл 22-й титул на турнирах Большего шлема, за этим показателем он увеличил отрыв от Роджера Федерера (Швейцария) и Новака Джоковича (Сербия), у которых по 20 титулов, отмечается на сайте ATP.

Надаль, победивший и на Australian Open 2022, впервые в карьере выиграл первые два турнира Большего шлема в сезоне.

Теги: рейтинг, Испания, теннис, Норвегия, рекорд, Roland Garros, Рафаэль Надаль, ATP, финал, турнир
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