Надаль стал 14-кратным победителем Roland Garros, это его 22-й титул на турнирах Большого шлема

В финале Надаль в трех сетах переиграл Каспера Рууда (№8 в мировом рейтинге) из Норвегии со счетом 6:3, 6:3, 6:0.
VAMOS RAFA * @RafaelNadal defeats Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for his 1 * 4 * th #RolandGarros title! @rolandgarros pic.twitter.com/2CHGIEylKe— ATP Tour (@atptour) June 5, 2022
Надаль выиграл 22-й титул на турнирах Большего шлема, за этим показателем он увеличил отрыв от Роджера Федерера (Швейцария) и Новака Джоковича (Сербия), у которых по 20 титулов, отмечается на сайте ATP.
Reunited for the 14th time! * @RafaelNadal | @rolandgarros | #RolandGarrospic.twitter.com/ywksNe1wMC— ATP Tour (@atptour) June 5, 2022
Надаль, победивший и на Australian Open 2022, впервые в карьере выиграл первые два турнира Большего шлема в сезоне.