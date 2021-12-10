Норвежец Карлсен пятый раз выиграл звание чемпиона мира по шахматам, досрочно обыграв россиянина Непомнящего

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, который удерживает шахматную корону с 2013 года, снова выиграл у очередного претендента – на этот раз у россиянина Яна Непомнящего.

Все 14 партий играть не понадобилось, матч завершился после 11-й. Играя черными, Карлсен добился четвертой победы над Непомнящим – и счет стал 7,5:3,5 в пользу норвежца. Таким образом, оставшиеся три партии уже ничего не решают – Карлсен защитил свой титул.

Карлсену сейчас 31 год. Начиная с 2013 года норвежец выиграл пять матчей за звание чемпиона мира. В 2013-м и 2014-м он победил Вишванатана Ананда из Индии, в 2016-м – Сергея Карякина из России, в 2018-м – Фабиано Каруаны из США.