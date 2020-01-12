Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Португальский мотоциклист погиб в результате аварии на ралли "Дакар"

Португальского мотоциклиста Пауло Гонсалвеса нашли без сердцебиения после аварии на седьмом этапе ралли "Дакар".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для Гонсалвеса этот "Дакар" был 13-м
Для Гонсалвеса этот "Дакар" был 13-м
Фото: EPA

Мотоциклист Пауло Гонсалвес из Португалии погиб 12 января в результате аварии во время седьмого этапа ралли "Дакар", сообщает официальный сайт соревнований.

Организаторы узнали о случившемся в 9.08 и отправили к месту нахождения Гонсалвеса медицинский вертолет, который прибыл в 9.16.

Врачи нашли мотоциклиста без сознания после остановки сердца. После оказания первой помощи португальца вертолетом доставили в больницу, где была диагностирована смерть спортсмена.

Для 40-летнего Гонсалвеса это был 13-й "Дакар". Наивысшее достижение португальца – второе место в 2015 году.

После шестого этапа "Дакара" 2020 Гонсалвес занял 46-е место в общем зачете мотоциклистов.

Теги: спорт, Португалия, смерть, авария, мотоцикл, ралли, Дакар, гонки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду показал мускулистое тело
Роналду показал мускулистое тело
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе
Гомес выпустила альбом Rare
Гомес выпустила альбом Rare
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
Умер актер сериала "Американская история ужасов" Хэйнс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS