Португальский мотоциклист погиб в результате аварии на ралли "Дакар"

Португальского мотоциклиста Пауло Гонсалвеса нашли без сердцебиения после аварии на седьмом этапе ралли "Дакар".

Для Гонсалвеса этот "Дакар" был 13-м Фото: EPA

Мотоциклист Пауло Гонсалвес из Португалии погиб 12 января в результате аварии во время седьмого этапа ралли "Дакар", сообщает официальный сайт соревнований.

Организаторы узнали о случившемся в 9.08 и отправили к месту нахождения Гонсалвеса медицинский вертолет, который прибыл в 9.16.

Врачи нашли мотоциклиста без сознания после остановки сердца. После оказания первой помощи португальца вертолетом доставили в больницу, где была диагностирована смерть спортсмена.

Для 40-летнего Гонсалвеса это был 13-й "Дакар". Наивысшее достижение португальца – второе место в 2015 году.

После шестого этапа "Дакара" 2020 Гонсалвес занял 46-е место в общем зачете мотоциклистов.