Российского футболиста признали "посмешищем года" в Италии

Отмечается, что Кокорин набрал 53,21% голосов болельщиков.

"Из 48 номинированных игроков особого внимания удостоен Кокорин из "Фиорентины". Футболист, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам "Фиорентины" лишь разочарование", – говорится в сообщении.

В номинации "Посмешище года" Кокорин выиграл с большим отрывом, опередив Адриена Рабьо из "Ювентуса" (22,02%), который занял второе место.

Лауреатом премии "Золотая урна" (худшему игроку года) стал полузащитник сборной Уэльса и туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи.

В голосовании приняли участие больше 11 тыс. фанатов.

Премия "Золотая урна" вручается в Италии с 2009 года.