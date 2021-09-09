Сборная Украины по волейболу сыграет против России в плей-офф чемпионата Европы

Украинская команда финишировала третьей в секстете А на Евро 2021 Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

Украинская команда финишировала третьей в секстете А, имея в активе семь очков (три победы при двух поражениях).

Скриншот: eurovolley.cev.eu

Как отмечается на сайте ЧЕ 2021, 2 сентября Украина обыграла Грецию (3:2), 5 сентября – Португалию (3:2), 7 сентября – Бельгию (3:1). При этом 3 сентября украинцы уступили команде Сербии (0:3).

В 1/8 финала турнира сборная тренера Угиса Крастиньша в Гданьске (Польша) сыграет 11 сентября против команды России, которая финишировала второй в группе С.