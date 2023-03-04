Символика партнера сборной Украины оказалась на футболках команды из РФ. Украинский филиал удивлен и возмущен

Joma является партнером украинской сборной с 2020 года, ее символика присутствует на одежде украинцев.

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На ситуацию отреагировал в Facebook официальный представитель компании Joma в Украине. Обращаясь к болельщикам, там заявили, что "удивлены и возмущены" не меньше их.

"Наша компания является на 100% украинской, где работают настоящие патриоты Украины. С первых дней войны мы поддерживаем наши Вооруженные силы Украины, закупая и передавая на фронт все необходимое для нашей победы. Некоторые наши сотрудники сейчас находятся в рядах ВСУ. У нас нет двойного взгляда на эту ситуацию и наша позиция однозначна: спонсорство российского спорта – это безответственные действия, которые мы не можем поддерживать. Но мы должны дождаться официальной информации", – сказано в посте.

Украинское подразделение испанской компании подчеркнуло, что обратилось в центральный офис "за разъяснениями и официальным комментарием".

Позже позицию "относительно использования клубами страны-террориста формы бренда технического спонсора национальной сборной Украины" опубликовала в Facebook Украинская ассоциация футбола (УАФ).

"УАФ Маркетинг" направил в головной офис Joma запрос с просьбой дать объяснение относительно этой ситуации. В частности, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и в целом разработке дизайна формы ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и как так случилось, что на презентованной форме российской команды красуется логотип Joma. "УАФ Маркетинг" надеется получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время", – объяснили в УАФ.

Ассоциация подчеркнула, что подобная ситуация возникала в июле 2022 года, и тогда УАФ получил ответ, что "Joma остановила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами в связи с началом полномасштабной военной агрессии России против Украины".