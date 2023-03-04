ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Символика партнера сборной Украины оказалась на футболках команды из РФ. Украинский филиал удивлен и возмущен

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Партнером украинской сборной компания является с 2020 года
Партнером украинской сборной компания является с 2020 года
Фото: Андрій Павелко / Facebook

Эмблема испанской компании Joma, которая является техническим партнером национальной сборной Украины по футболу, появилась на презентованной 3 марта форме российской команды "Зенит" (Санкт-Петербург).

https://www.facebook.com/fczenit/posts/pfbid02kCVsq8jwGkANsf6tXv1ir6cPH1hyaQR98Mu45SZBhJKjy1yWRNu1bjFcSLxdmhv5l

Joma является партнером украинской сборной с 2020 года, ее символика присутствует на одежде украинцев.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

На ситуацию отреагировал в Facebook официальный представитель компании Joma в Украине. Обращаясь к болельщикам, там заявили, что "удивлены и возмущены" не меньше их.

"Наша компания является на 100% украинской, где работают настоящие патриоты Украины. С первых дней войны мы поддерживаем наши Вооруженные силы Украины, закупая и передавая на фронт все необходимое для нашей победы. Некоторые наши сотрудники сейчас находятся в рядах ВСУ. У нас нет двойного взгляда на эту ситуацию и наша позиция однозначна: спонсорство российского спорта – это безответственные действия, которые мы не можем поддерживать. Но мы должны дождаться официальной информации", – сказано в посте.

Украинское подразделение испанской компании подчеркнуло, что обратилось в центральный офис "за разъяснениями и официальным комментарием".

https://www.facebook.com/joma.com.ua/posts/pfbid021oJfqTctFKyAw9J7wrE3m9AfCG6WfEg1UzZhno6AY9HzWnjo5QELhNhsyRw4a3aDl

Позже позицию "относительно использования клубами страны-террориста формы бренда технического спонсора национальной сборной Украины" опубликовала в Facebook Украинская ассоциация футбола (УАФ).

"УАФ Маркетинг" направил в головной офис Joma запрос с просьбой дать объяснение относительно этой ситуации. В частности, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и в целом разработке дизайна формы ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и как так случилось, что на презентованной форме российской команды красуется логотип Joma. "УАФ Маркетинг" надеется получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время", – объяснили в УАФ.

Ассоциация подчеркнула, что подобная ситуация возникала в июле 2022 года, и тогда УАФ получил ответ, что "Joma остановила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами в связи с началом полномасштабной военной агрессии России против Украины".

https://www.facebook.com/uafukraine/posts/pfbid02A4xSYp49V8wbYEvJo2R6vNsTXSC46Mt2wqXGacwp15D1VEGHTBfdqDZFk716ca9hl

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, футбол, спорт, сборная Украины, Зенит Санкт-Петербург, бренд, УАФ, презентация, одежда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
Галина ГРИШИНА
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. км. Она показала, что творилось на борту. Видео
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. км. Она показала, что творилось на борту. Видео
Галина ГРИШИНА
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Галина ГРИШИНА
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
Галина ГРИШИНА
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
Галина ГРИШИНА
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Галина ГРИШИНА
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Галина ГРИШИНА
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Галина ГРИШИНА
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
Галина ГРИШИНА
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
Галина ГРИШИНА
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
Галина ГРИШИНА
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе перенесли (222256)
2
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей (40111)
3
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (38869)
4
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (26209)
5
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами (23046)
6
53-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни (20056)
7
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие (19667)
8
Победительница шоу "Холостяк 12" Лозовицкая снялась без белья, прикрывшись джинсовой курткой (18360)
 
 
 
 