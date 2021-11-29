Стало известно имя нового тренера "Манчестер Юнайтед"

По окончанию сезона Рангник продолжит работу консультанта еще в течение двух лет.

"Ральф – один из самых уважаемых тренеров-новаторов в европейском футболе. Он был нашим кандидатом номер один на должность временного тренера, что отражает бесценные навыки, которые он принесет из почти четырех десятилетий опыта. Все в клубе с нетерпением ждут возможности поработать с ним в предстоящем сезоне", – заявил спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто.

Временный главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик будет руководить командой до тех пор, пока не будет оформлена рабочая виза Рангника.