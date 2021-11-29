Стало известно имя нового тренера "Манчестер Юнайтед"

По окончанию сезона Рангник продолжит работу консультанта еще в течение двух лет.
"Ральф – один из самых уважаемых тренеров-новаторов в европейском футболе. Он был нашим кандидатом номер один на должность временного тренера, что отражает бесценные навыки, которые он принесет из почти четырех десятилетий опыта. Все в клубе с нетерпением ждут возможности поработать с ним в предстоящем сезоне", – заявил спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто.
Временный главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик будет руководить командой до тех пор, пока не будет оформлена рабочая виза Рангника.
Предыдущим тренером "Манчестер Юнайтед" был Уле Гуннар Сульшер, который стал и.о. главного тренера в декабре 2018-го. В апреле 2019 года он был официально утвержден главным тренером и с тех пор провел во главе команды 149 поединков – 78 побед, 33 ничьих и 38 поражений.
21 ноября стало известно, что "Манчестер Юнайтед" уволил Сульшера с поста главного тренера.