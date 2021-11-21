"Манчестер Юнайтед" уволил Сульшера с поста главного тренера

"Уле всегда будет легендой "Манчестер Юнайтед", и мы с сожалением приняли это трудное решение. Хотя последние несколько недель были разочаровывающими, они не должны заслонять всю работу, которую он проделал за последние три года, чтобы восстановить основы для долгосрочного успеха", – говорится в сообщении.

В следующих поединках командой будет временно руководить Майкл Каррик. В ближайшее время клуб назначит временного тренера, который будет исполнять обязанности наставника до конца сезона 2021/22.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole * #MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021