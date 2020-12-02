Сын Михаэля Шумахера подписал контракт с командой, участвующей в автогонках "Формула-1"

21-летний Мик Шумахер, сын автогонщика Михаэля Шумахера, будет выступать в "Формуле-1" за команду Haas. До этого он два года провел в "Формуле-2".

21-летний сын автогонщика Михаэля Шумахера Мик подписал контракт с американской командой "Формулы-1" Haas. Об этом 1 декабря проинформировал сайт новой команды Шумахера-младшего.

В соревнованиях на болидах Haas он будет участвовать в заездах в 2021 году, а в декабре 2020-го он начнет подготовку к сезону в новой команде.

Комментируя подписание контракта, Мик Шумахер сказал, что чувствует себя "невероятно счастливым".

Последние два сезона он провел в итальянской гоночной команде Prema Racing, выступающей в "Формуле-2". Он с большим отрывом лидирует в общем зачете сезона 2020 года.

Мик Шумахер уже ездил на болидах "Формулы-1", тестируя машины Ferrari.

Его отец Михаэль Шумахер остается самым успешным гонщиком в истории – на его счету семь титулов чемпиона "Формулы-1".

В декабре 2013 года он упал, катаясь на горных лыжах, и получил травму головы, после чего находился в коме. Он пришел в себя 16 июня 2014-го. В сентябре 2015 года его выписали из больницы в Лозанне и с тех пор он проходит курс реабилитации дома.