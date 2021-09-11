Украина подала заявку на проведение матчей мужского Евробаскета-2025

"Украина претендует на совместное с другими странами проведение группового раунда Евробаскета, а также на то, чтобы принять матчи плей-офф и финал чемпионата Европы. [...] Два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025, – это Киев и Львов", – говорится в сообщении.

В украинской федерации рассказали, что "для получения права на проведение турнира в Украине должны быть построены две современные спортивные арены": для матчей группового раунда – не менее чем на 10 тыс. человек, а для финала – не менее чем на 15 тыс.

Украина уже выбиралась в качестве страны, принимающей Евробаскет, – соревнования должны были пройти в 2015 году. Однако из-за ситуации с безопасностью в стране в 2014 году турнир перенесли в города Хорватии, Франции, Латвии и Германии.

Также Украине предоставлялось приоритетное право на проведение Евробаскета-2017, но в Украине этой опцией не воспользовались.

В июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский предложил провести совместный с Литвой Евробаскет.