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Украина подала заявку на проведение матчей мужского Евробаскета-2025

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Украина уже получала право проводить Евробаскет
Украина уже получала право проводить Евробаскет
Фото: pixabay.com

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) направила в Международную федерацию баскетбола (FIBA) заявку на проведение в Украине в 2025 году матчей чемпионата Европы среди мужчин. Об этом ФБУ проинформировала 11 сентября.

"Украина претендует на совместное с другими странами проведение группового раунда Евробаскета, а также на то, чтобы принять матчи плей-офф и финал чемпионата Европы. [...] Два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025, – это Киев и Львов", – говорится в сообщении.

В украинской федерации рассказали, что "для получения права на проведение турнира в Украине должны быть построены две современные спортивные арены": для матчей группового раунда – не менее чем на 10 тыс. человек, а для финала – не менее чем на 15 тыс.

Украина уже выбиралась в качестве страны, принимающей Евробаскет, – соревнования должны были пройти в 2015 году. Однако из-за ситуации с безопасностью в стране в 2014 году турнир перенесли в города Хорватии, Франции, Латвии и Германии.

Также Украине предоставлялось приоритетное право на проведение Евробаскета-2017, но в Украине этой опцией не воспользовались.

В июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский предложил провести совместный с Литвой Евробаскет.

Контекст:

Ближайший мужской чемпионат Европы по баскетболу состоится в 2022 году в Германии, Чехии, Грузии и Италии.

Теги: Евробаскет-2015, баскетбол, Евробаскет-2017, соревнования, чемпионат Европы, Федерация баскетбола Украины, мужчины, турнир
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