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Украинец Михайлюк набрал 13 очков в матче NBA

Баскетбольный клуб "Детройт", в котором выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк, проиграл "Оклахоме" в рамках регулярного чемпионата NBA.

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Михайлюк (слева) отдал четыре результативные передачи
Михайлюк (слева) отдал четыре результативные передачи
Фото: EPA

Украинский баскетболист клуба "Детройт" Святослав Михайлюк в игре против "Оклахомы" набрал 13 очков, пишет официальный сайт NBA.

Команда, в которой выступает украинец, проиграла "Оклахоме" со счетом 107:114.

Михайлюк провел на площадке более 23 минут и кроме 13 очков записал в свой актив один подбор, один перехват и четыре результативные передачи.

После 63 поединков команда, в которой выступает Михайлюк, занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции NBA.

В следующем матче "Детройт" встретится с БК "Юта". Поединок пройдет в ночь на 8 марта.

Еще один украинский баскетболист, который выступает в NBA за "Сакраменто", Алексей Лень в ночь на 4 марта набрал в игре против "Вашингтона" 12 очков, чем помог своей команде победить.

Команда, в которой выступает Лень, после 61 игры занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции NBA.

Теги: Украина, баскетбол, NBA, Святослав Михайлюк, Алексей Лень
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