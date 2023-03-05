Украинец Проценко стал вице-чемпионом Европы по прыжкам в высоту

Соревнования проходили в Стамбуле (Турция), отмечается в Telegram НОК Украины.

34-летний Проценко показал второй результат в прыжках в высоту среди мужчин.

Уроженец Херсона с первой попытки взял высоту 2,29 м, опередив по попыткам Томаса Кармоя из Бельгии.

Чемпионом Европы с результатом 2,31 м стал Дуве Амельс из Нидерландов.

Днем чемпионкой Европы среди женщин в прыжках в высоту стала Ярослава Магучих, еще одна украинка Катерина Табашник завоевала бронзовую награду.

Контекст:

Для Проценко это вторая в карьере награда зимнего чемпионата Европы по легкой атлетике после серебра в Глазго в 2019 году, отмечает НОК Украины.

Всего на Евро 2023 по легкой атлетике в помещении в активе Украины четыре награды: кроме серебра Проценко, золота Магучих и бронзы Табашник, еще одну бронзовую награду завоевал Роман Кокошко в толкании ядра.