Магучих защитила титул чемпионки Европы по прыжкам в высоту, еще одна украинка стала третьей. Видео

Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин проходили в Стамбуле (Турция), отмечается в Telegram НОК Украины.
В финале Украину представляли три спортсменки, кроме Магучих – Юлия Левченко и Катерина Табашник.
Магучих защитила титул чемпионки Европы в помещении, показав результат 1,98 м. Украинка штурмовала лучший результат сезона в мире 2,03 м, но не смогла взять эту высоту.
Бронзовым призером Евро 2023 с результатом 1,94 м стала Табашник. Она опередила по попыткам Левченко и Ангелину Топич из Сербии, которые также прыгнули 1,94 м.
Второе место заняла представительница Нидерландов Брит Верман (1,96 м).
Видео "золотого прыжка" Магучих опубликовано в Telegram НОК.
Магучих стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту на соревнованиях в немецком Мюнхене в прошлом году.
В феврале 2023 года Магучих прыгнула 2,02 м на турнире серии World Athletics Indoor Series Silver Tour во французском Меце, это – лучший результат сезона в мире, сообщило "Суспільне".
На Олимпийских играх 2020 года в Токио Магучих завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту с результатом 2,00 м.