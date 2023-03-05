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Магучих защитила титул чемпионки Европы по прыжкам в высоту, еще одна украинка стала третьей. Видео

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Магучих стала победительницей, Табашник бронзовым призером Евро 2023 по легкой атлетике
Магучих стала победительницей, Табашник – бронзовым призером Евро 2023 по легкой атлетике
Фото: EPA

Украинка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль на чемпионате Европы 2023 по легкой атлетике в помещении.

Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин проходили в Стамбуле (Турция), отмечается в Telegram НОК Украины.

В финале Украину представляли три спортсменки, кроме Магучих – Юлия Левченко и Катерина Табашник.

Магучих защитила титул чемпионки Европы в помещении, показав результат 1,98 м. Украинка штурмовала лучший результат сезона в мире 2,03 м, но не смогла взять эту высоту.

Бронзовым призером Евро 2023 с результатом 1,94 м стала Табашник. Она опередила по попыткам Левченко и Ангелину Топич из Сербии, которые также прыгнули 1,94 м.

Второе место заняла представительница Нидерландов Брит Верман (1,96 м).

Видео "золотого прыжка" Магучих опубликовано в Telegram НОК.

Контекст:

Магучих стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту на соревнованиях в немецком Мюнхене в прошлом году.

В феврале 2023 года Магучих прыгнула 2,02 м на турнире серии World Athletics Indoor Series Silver Tour во французском Меце, это – лучший результат сезона в мире, сообщило "Суспільне".

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Магучих завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту с результатом 2,00 м.

Теги: Украина, золото, легкая атлетика, Стамбул, медали, спортсмены, соревнования, чемпионат Европы, Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Катерина Табашник, украинки, финал, турнир
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