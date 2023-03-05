Магучих защитила титул чемпионки Европы по прыжкам в высоту, еще одна украинка стала третьей. Видео

Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин проходили в Стамбуле (Турция), отмечается в Telegram НОК Украины.

В финале Украину представляли три спортсменки, кроме Магучих – Юлия Левченко и Катерина Табашник.

Магучих защитила титул чемпионки Европы в помещении, показав результат 1,98 м. Украинка штурмовала лучший результат сезона в мире 2,03 м, но не смогла взять эту высоту.

Бронзовым призером Евро 2023 с результатом 1,94 м стала Табашник. Она опередила по попыткам Левченко и Ангелину Топич из Сербии, которые также прыгнули 1,94 м.

Второе место заняла представительница Нидерландов Брит Верман (1,96 м).

Видео "золотого прыжка" Магучих опубликовано в Telegram НОК.