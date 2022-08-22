Мультиспортивный Евро-2022. Украина завоевала 22 медали в общем зачете

В частности, у Украины пять золотых медалей. Их принесли:

Ярослава Магучих (прыжки в высоту),

Марина Бех-Романчук (тройной прыжок),

Даниил Болдырев (скалолазанье на скорость);

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в гребле на каноэ–двойке (дистанция 500 м);

Светлана Богуславская и Ярослав Коюда в гребле на смешанной парной двойке (дистанция 2000 м).

Также Украина завоевала восемь серебрянных и девять бронзовых медалей.

Первая десятка медального зачета выглядит следующим образом:

Германия – 60 (26 "золотых", 20 "серебряных" и 14 "бронзовых"); Великобритания – 60 (24 "золотых",19 "серебряных" и 17 "бронзовых"); Италия – 51 (14 "золотых"18 "серебряных" и 19 "бронзовых"); Франция – 50 (11 "золотых",17 "серебряных" и 22 "бронзовых"); Венгрия – 23 (11 "золотых" 7 "серебряных" и 5 "бронзовых"); Испания – 32 (9 "золотых" 11 "серебряных" и 12 "бронзовых"); Нидерланды – 28 (9 "золотых" 7 "серебряных" и 12 "бронзовых"); Польша – 39 (8 "золотых" 16 "серебряных" и 15 "бронзовых"); Румыния – 15 (8 "золотых" 2 "серебряных" и 5 "бронзовых"); Греция – 10 (6 "золотых" 4 "серебряных").