Мультиспортивный Евро-2022. Украина завоевала 22 медали в общем зачете

В частности, у Украины пять золотых медалей. Их принесли:
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту),
- Марина Бех-Романчук (тройной прыжок),
- Даниил Болдырев (скалолазанье на скорость);
- Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в гребле на каноэ–двойке (дистанция 500 м);
- Светлана Богуславская и Ярослав Коюда в гребле на смешанной парной двойке (дистанция 2000 м).
Также Украина завоевала восемь серебрянных и девять бронзовых медалей.
Первая десятка медального зачета выглядит следующим образом:
- Германия – 60 (26 "золотых", 20 "серебряных" и 14 "бронзовых");
- Великобритания – 60 (24 "золотых",19 "серебряных" и 17 "бронзовых");
- Италия – 51 (14 "золотых"18 "серебряных" и 19 "бронзовых");
- Франция – 50 (11 "золотых",17 "серебряных" и 22 "бронзовых");
- Венгрия – 23 (11 "золотых" 7 "серебряных" и 5 "бронзовых");
- Испания – 32 (9 "золотых" 11 "серебряных" и 12 "бронзовых");
- Нидерланды – 28 (9 "золотых" 7 "серебряных" и 12 "бронзовых");
- Польша – 39 (8 "золотых" 16 "серебряных" и 15 "бронзовых");
- Румыния – 15 (8 "золотых" 2 "серебряных" и 5 "бронзовых");
- Греция – 10 (6 "золотых" 4 "серебряных").
Контекст:
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022 проходил в немецком Мюнхене с 11-го по 21 августа.