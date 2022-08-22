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Мультиспортивный Евро-2022. Украина завоевала 22 медали в общем зачете

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Украина заняла 11 место в медальном зачете
Украина заняла 11 место в медальном зачете
Фото: EPA

21 августа прошел последний день соревнований Мультиспортивного Евро-2022. Украина завоевала на состязаниях 22 медали и заняла 11 место в итоговом зачете.

В частности, у Украины пять золотых медалей. Их принесли:

  • Ярослава Магучих (прыжки в высоту),
  • Марина Бех-Романчук (тройной прыжок),
  • Даниил Болдырев (скалолазанье на скорость);
  • Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в гребле на каноэ–двойке (дистанция 500 м);
  • Светлана Богуславская и Ярослав Коюда в гребле на смешанной парной двойке (дистанция 2000 м).

Также Украина завоевала восемь серебрянных и девять бронзовых медалей.

Первая десятка медального зачета выглядит следующим образом:

  1. Германия – 60 (26 "золотых", 20 "серебряных" и 14 "бронзовых");
  2. Великобритания – 60 (24 "золотых",19 "серебряных" и 17 "бронзовых");
  3. Италия – 51 (14 "золотых"18 "серебряных" и 19 "бронзовых");
  4. Франция – 50 (11 "золотых",17 "серебряных" и 22 "бронзовых");
  5. Венгрия – 23 (11 "золотых" 7 "серебряных" и 5 "бронзовых");
  6. Испания – 32 (9 "золотых" 11 "серебряных" и 12 "бронзовых");
  7. Нидерланды – 28 (9 "золотых" 7 "серебряных" и 12 "бронзовых");
  8. Польша – 39 (8 "золотых" 16 "серебряных" и 15 "бронзовых");
  9. Румыния – 15 (8 "золотых" 2 "серебряных" и 5 "бронзовых");
  10.  Греция – 10 (6 "золотых" 4 "серебряных").
Контекст:

Мультиспортивный чемпионат Европы-2022 проходил в немецком Мюнхене с 11-го по 21 августа.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, спорт, Греция, Румыния, Польша, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Нидерланды, Венгрия, медали, соревнования, Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук, Людмила Лузан
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