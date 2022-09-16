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16 сентября, 2022
 
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Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото

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Магучих: Новые впечатления
Магучих: Новые впечатления
Фото: rosya_dp / Instagram

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих приняла участие в Нью-Йоркской Неделе моды. Соответствующие фото спортсменка опубликовала в Instagram 14 сентября.

"Новые впечатления", – подписала фото Магучих. 

Она вышла на подиум в синем наряде свободного кроя, дополнив образ желтой сумкой.

Контекст:

Магучих занимает первое место в мировом рейтинге прыгуний в высоту от Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Она бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 года, серебряный призер двух чемпионатов мира (2019-го и 2022 годов), чемпионка Европы 2022 года (стала первой в истории Украины чемпионкой Европы в этой дисциплине). 

В марте 2022 года украинка стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении (ее результат был 2,02 м). Личный рекорд Магучих на соревнованиях в помещении – 2,06 м, его она установила в 2021 году.

Теги: мода и красота, Неделя моды, Ярослава Магучих
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