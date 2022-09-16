Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото

"Новые впечатления", – подписала фото Магучих.

Она вышла на подиум в синем наряде свободного кроя, дополнив образ желтой сумкой.

Контекст:

Магучих занимает первое место в мировом рейтинге прыгуний в высоту от Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Она бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 года, серебряный призер двух чемпионатов мира (2019-го и 2022 годов), чемпионка Европы 2022 года (стала первой в истории Украины чемпионкой Европы в этой дисциплине).

В марте 2022 года украинка стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении (ее результат был 2,02 м). Личный рекорд Магучих на соревнованиях в помещении – 2,06 м, его она установила в 2021 году.