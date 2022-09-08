Магучих победила в финале "Бриллиантовой лиги", еще две украинки заняли вторые места

Об этом 8 сентября сообщается в Twitter Национального олимпийского комитета Украины.
Еще одна украинская прыгунья Ирина Геращенко заняла второе место.
* Одразу дві українські легкоатлетки завершили змагання у стрибках у висоту на п'єдесталі пошани у фіналі * «Діамантової ліги» у Цюриху.— НОК України (@OlympicUA) September 8, 2022
* Ярослава Магучіх - 2.03 м
* Ірина Геращенко - 1.94 м
* Matthew Quine / @Diamond_League
#ZurichDL * #DLFinal pic.twitter.com/EmR1YuXsbU
Как отмечается на сайте легкоатлетической серии, Магучих показала свой лучший результат на высоте 2,03 м (взяла планку с третьей попытки). Кроме того, Магучих сделала три попытки побить свой личный рекорд на открытом воздухе, но покорить высоту 2,06 м украинке пока не удалось.
DIAMOND LEAGUE CHAMPION *— World Athletics (@WorldAthletics) September 8, 2022
World indoor champion Yaroslava Mahuchikh * clears 2.03m and claims the Diamond Trophy in the high jump!#ZurichDL pic.twitter.com/D5yLNZfEyu
Геращенко, которая за счет меньшого количества попыток завершила выступления на второй позиции, прыгнула 1,94 м.
Второй в секторе тройного прыжка среди женщин финишировала Марина Бех-Романчук. Украинка в финале "Бриллиантовой лиги" уступила только представительнице Венесуэлы Юлимар Рохас, указывается на сайте соревнований.
Результат Бех-Романчук – 14,96 м.
"Бриллиантовая лига" – самая престижная легкоатлетическая серия в мире, отметил сайт Олимпийский игр. В 2022 году она состояла из 13 этапов.
На сайте соревнований сказано, что победитель каждой серии получает по $10 тыс., а победитель финального этапа – $30 тыс.
20-летняя Магучих выиграла предпоследний этап "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе (Бельгия), установив личный рекорд в прыжках в высоту на открытом воздухе – 2,05 м.