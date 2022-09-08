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Магучих победила в финале "Бриллиантовой лиги", еще две украинки заняли вторые места

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Магучих сделала три попытки побить свой личный рекорд
Магучих сделала три попытки побить свой личный рекорд
Фото: World Athletics / Twitter

Украинка Ярослава Магучих – победительница финала "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе (Швейцария) в секторе прыжков в высоту среди женщин.

Об этом 8 сентября сообщается в Twitter Национального олимпийского комитета Украины.  

Еще одна украинская прыгунья Ирина Геращенко заняла второе место.

Как отмечается на сайте легкоатлетической серии, Магучих показала свой лучший результат на высоте 2,03 м (взяла планку с третьей попытки). Кроме того, Магучих сделала три попытки побить свой личный рекорд на открытом воздухе, но покорить высоту 2,06 м украинке пока не удалось.

Геращенко, которая за счет меньшого количества попыток завершила выступления на второй позиции, прыгнула 1,94 м.

Второй в секторе тройного прыжка среди женщин финишировала Марина Бех-Романчук. Украинка в финале "Бриллиантовой лиги" уступила только представительнице Венесуэлы Юлимар Рохас, указывается на сайте соревнований.

Результат Бех-Романчук – 14,96 м.

Контекст:

"Бриллиантовая лига" – самая престижная легкоатлетическая серия в мире, отметил сайт Олимпийский игр. В 2022 году она состояла из 13 этапов.

На сайте соревнований сказано, что победитель каждой серии получает по $10 тыс., а победитель финального этапа – $30 тыс.

20-летняя Магучих выиграла предпоследний этап "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе (Бельгия), установив личный рекорд в прыжках в высоту на открытом воздухе – 2,05 м.

Теги: Украина, Швейцария, рекорд, Цюрих, соревнования, легкоатлеты, Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук, украинки, финал, Бриллиантовая лига, Юлимар Рохас
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