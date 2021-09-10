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Украинские легкоатлеты Рыжикова и Проценко завоевали медали в финале сезона "Бриллиантовой лиги"

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Проценко повторил свой лучший результат сезона в соревнованиях по прыжкам в высоту
Проценко повторил свой лучший результат сезона в соревнованиях по прыжкам в высоту
Фото: EPA

В Цюрихе (Швейцария) во второй день финала "Бриллиантовой лиги" украинские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали. Об этом 9 сентября сообщается в Twitter Национального олимпийского комитета Украины.

Второе место в прыжках в высоту, повторив свой лучший результат в сезоне – 2,30 м, занял Андрей Проценко, отмечается на сайте соревнований.

Третьей в беге на дистанции 400 метров с барьерами финишировала Анна Рыжикова, она показала время 53,70. Еще одна украинка Виктория Ткачук заняла четвертое место, обновив персональный рекорд (53,76).  

Контекст:

8 сентября призовые места в финале сезона "Бриллиантовой лиги" заняли Ярослава Магучих (прыжки в высоту) и Марина Бех-Романчук (прыжки в длину).

"Бриллиантовая лига" – легкоатлетический коммерческий турнир из 14 этапов. За главный приз соревнований борются представители девяти беговых и семи технических легкоатлетических дисциплин, как у мужчин, так и у женщин.

Эти соревнования в 2010 году основала Международная ассоциация легкоатлетических федераций. "Бриллиантовая лига" заменила другую серию соревнований, "Золотую лигу", старты в которой проводились в период с 1998-го по 2009 год.

Теги: Украина, спорт, Швейцария, НОК, рекорд, Цюрих, медали, спортсмены, соревнования, легкоатлеты, финал, Бриллиантовая лига, турнир, Анна Рыжикова, Виктория Ткачук
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