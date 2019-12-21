Украинская биатлонистка Меркушина завоевала бронзу на Кубке IBU

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке на кубке IBU, сообщает Biathlon.com.ua.
Меркушина один раз промахнулась на огневых рубежах и проиграла шведской победительнице Йоханне Скоттхейм 17,6 секунды.
Второй финишировала шведка Анна Магнуссон. Четвертой стала украинка Юлия Журавок.
Кроме Меркушиной и Журавок, в спринте приняли участие еще четыре украинские биатлонистки: Ольга Абрамова (16-е место), Анна Кривонос (26-я позиция), Надежда Белкина (43-я) и Екатерина Бех (45-е место).
Следующие гонки кубка IBU пройдут 21 декабря: одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета 4х6 км.