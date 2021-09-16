Украинские шахматистки отправятся на чемпионат Европы среди клубов и чемпионат мира среди женских команд

"Мы не первый год пытаемся выиграть чемпионат Европы по шахматам среди клубов. В связи с тем, что произошел COVID, который немного нивелировал планы оффлайн-шахмат, два года назад наша команда была второй, завоевала серебряные медали, в прошлый раз, когда уже были онлайн-соревнования, мы в последнем туре, к сожалению, не выиграли важный матч и стали, насколько я понимаю, пятыми. Это уже далеко не первый турнир нашей женской команды, в основе которой – сборная Украины, ведущие шахматистки Украины", – сказал Куфтырев.

Он добавил, что надеется на победу клуба GRECO – Kyiv Chess Federation.

Тренер клуба и тренер женской сборной Украины Михаил Бродский добавил, что после клубного чемпионата Европы шахматистки отправятся на командный чемпионат мира.

"Так сложилось, что этой осенью – очень напряженный календарь: сначала в связи в COVID-19 ничего не было, а сейчас – несколько очень важных турниров подряд. Также надеюсь, что по итогам этих и других соревнований нам будет что позитивного сказать болельщикам и показать также", – сказал он.

Трехкратная чемпионка мира среди женщин и трехкратная чемпионка Европы среди женщин Анна Музычук отметила, что в команду входят не только самые сильные игроки Украины, но и одни из сильнейших в мире. Она убеждена, что спортсменки будут бороться за самые высокие места на этих чемпионатах.