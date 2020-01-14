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Украинский футболист, играющий в чемпионате РФ заявил, что матч между Украиной и Россией "способствовал бы нормализации отношений"

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец хотел бы, чтобы сборные Украины и России встретились на чемпионате Европы 2020 года.

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Ордец выступал за "Шахтер" до лета 2019-го
Ордец выступал за "Шахтер" до лета 2019-го
Фото: EPA

Украинский игрок московского "Динамо" Иван Ордец в интервью российскому ресурсу "Спорт-Экспресс" сказал, что считает сборную Украины сильнее сборной России.

Ордец сказал, что хотел бы проведения матча между Украиной и Россией на Евро 2020, ведь это означало бы, что обе команды вышли из группы.

Также футболист предполагает, что такой поединок "способствовал бы нормализации отношений" между странами.

На Евро 2020 сборная Украины будет выступать в группе C с Нидерландами, Австрией и командой из четвертой корзины, а Россия в группе B с Бельгией, Данией и Финляндией.

Ордец является воспитанником "Шахтера". Защитник перешел из донецкого клуба в московское "Динамо" летом 2019 года.

В текущем сезоне чемпионата России украинец провел за свой клуб семь матчей, в которых забил один гол.

Теги: Россия, футбол, Украина, сборная Украины, Евро 2020, сборная России, чемпионат Европы
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