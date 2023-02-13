Украинский футболист пережил клиническую смерть на сборах в Турции, у него трижды останавливалось сердце – СМИ

Об инциденте, который произошел 12 февраля, сообщил Telegram-канал "Футбол 2.0".
"К счастью, вся необходимая помощь была вовремя предоставлена клубными медиками. Сейчас футболист находится в больнице", – говорится в сообщении.
Данченко пережил клиническую смерть, у 28-летнего игрока трижды останавливалось сердце, сообщил на видео, опубликованном в Telegram проекта "ТаТоТаке", журналист Михаил Спиваковский.
По его словам, Данченко с помощью дефибриллятора спасла бригада австрийских врачей, которые в этот момент рядом проводили мероприятия Австрийского футбольного союза.
Данченко является воспитанником школы запорожского "Металлурга". В Украине он выступал за клубы "Динамо" (Хмельницкий), "Черноморец" (Одесса), "Шахтер" (Донецк). В "Зарю" Данченко на правах аренды перешел в январе 2022 года из греческого АЕК, отмечается в Facebook луганского клуба.
В январе 2022 года в результате масштабного ДТП в Одессе погибла жена Данченко Виктория.