Украинский футболист пережил клиническую смерть на сборах в Турции, у него трижды останавливалось сердце – СМИ

В "Зарю" Данченко на правах аренды перешел в январе 2022 года Фото: FC Zorya Luhansk / Facebook

Об инциденте, который произошел 12 февраля, сообщил Telegram-канал "Футбол 2.0".

"К счастью, вся необходимая помощь была вовремя предоставлена клубными медиками. Сейчас футболист находится в больнице", – говорится в сообщении.

Данченко пережил клиническую смерть, у 28-летнего игрока трижды останавливалось сердце, сообщил на видео, опубликованном в Telegram проекта "ТаТоТаке", журналист Михаил Спиваковский.

По его словам, Данченко с помощью дефибриллятора спасла бригада австрийских врачей, которые в этот момент рядом проводили мероприятия Австрийского футбольного союза.