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Украинский футболист пережил клиническую смерть на сборах в Турции, у него трижды останавливалось сердце – СМИ

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В "Зарю" Данченко на правах аренды перешел в январе 2022 года
В "Зарю" Данченко на правах аренды перешел в январе 2022 года
Фото: FC Zorya Luhansk / Facebook

У защитника луганской "Зари" Олега Данченко случился инфаркт во время тренировки команды на сборах в Турции.

Об инциденте, который произошел 12 февраля, сообщил Telegram-канал "Футбол 2.0".

"К счастью, вся необходимая помощь была вовремя предоставлена клубными медиками. Сейчас футболист находится в больнице", – говорится в сообщении.

Данченко пережил клиническую смерть, у 28-летнего игрока трижды останавливалось сердце, сообщил на видео, опубликованном в Telegram проекта "ТаТоТаке", журналист Михаил Спиваковский.

По его словам, Данченко с помощью дефибриллятора спасла бригада австрийских врачей, которые в этот момент рядом проводили мероприятия Австрийского футбольного союза.

Контекст:

Данченко является воспитанником школы запорожского "Металлурга". В Украине он выступал за клубы "Динамо" (Хмельницкий), "Черноморец" (Одесса), "Шахтер" (Донецк). В "Зарю" Данченко на правах аренды перешел в январе 2022 года из греческого АЕК, отмечается в Facebook луганского клуба.

В январе 2022 года в результате масштабного ДТП в Одессе погибла жена Данченко Виктория.

Теги: Турция, Заря Луганск, больница, футболист, медики, тренировка, инфаркт
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