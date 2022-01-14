Жена украинского футболиста погибла в аварии в Одессе

По информации канала, Данченко находилась в салоне автомобиля Mercedes, который сначала врезался в легковушку Kia, затем – в эвакуатор, а потом – влетел в отбойник. Эвакуатор от столкновения отбросило в фуру. По предварительной информации, женщина находилась за рулем.

Смерть Данченко подтвердили в греческом клубе АЕК, за который играл супруг погибшей. В клубе выразили соболезнования футболисту.

Об этой аварии написала и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. В ведомство сообщили, что тело погибшей зажало в салоне автомобиля – спасателям пришлось разрезать машину.

Авария произошла в день, когда Олег Данченко подписывал контракт о переходе из АЕК в украинскую "Зарю", отмечает Tribuna.