Жена украинского футболиста погибла в аварии в Одессе

По информации канала, Данченко находилась в салоне автомобиля Mercedes, который сначала врезался в легковушку Kia, затем – в эвакуатор, а потом – влетел в отбойник. Эвакуатор от столкновения отбросило в фуру. По предварительной информации, женщина находилась за рулем.
Смерть Данченко подтвердили в греческом клубе АЕК, за который играл супруг погибшей. В клубе выразили соболезнования футболисту.
Об этой аварии написала и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. В ведомство сообщили, что тело погибшей зажало в салоне автомобиля – спасателям пришлось разрезать машину.
Авария произошла в день, когда Олег Данченко подписывал контракт о переходе из АЕК в украинскую "Зарю", отмечает Tribuna.
Данченко начал профессиональную карьеру в "Черноморце". Выступал за "Анжи", "Шахтер", "Енисей", "Рубин" и "Уфу". С января 2021-го играл за АЕК, за который провел 11 матчей.
Как пишет Telegraf, пара познакомилась в Instagram – они случайно подписались друг на друга. Поженились они в июле 2020 года, писал Данченко в Instagram.