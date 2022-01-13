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ДТП под Харьковом. Водителя Kia трижды останавливали пьяным за рулем

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Осенью 2021 года на водителя Kia Optima были составлены три протокола за вождение в нетрезвом виде
Осенью 2021 года на водителя Kia Optima были составлены три протокола за вождение в нетрезвом виде
Фото: hk.npu.gov.ua

Водитель автомобиля Kia Optima, который, по данным следствия, нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП под Харьковом, в 2021 году привлекался к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии и хранение наркотиков. Об этом 12 января рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, сообщило Общественное.

"Есть информация о том, что осенью 2021 года на водителя Kia Optima были составлены харьковскими патрульными три протокола по ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях – это управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас эти протоколы находятся на рассмотрении суда", –  отметил Чубенко.

По его информации, у водителя было "множество админпротоколов по другим статьям".

"В том числе за совершение ДТП, езду без документов, нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу, невыполнение требований знаков, отсутствие страхования и т.д.", – добавил спикер прокуратуры.

Чубенко сообщил, что на участке трассы, где произошла авария, не было препятствий и повреждений дороги, которые могли бы спровоцировать выезд Kia на встречную полосу.

В результате столкновения Kia с автомобилем такси Toyota Camry погибли оба водителя и пассажир второй машины. В Toyota находились семейная пара и их двое трехлетних детей.

Мальчик и девочка, выжившие в аварии, получили серьезные травмы, сообщила заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан, написала пресс-служба горсовета в Facebook.

"У мальчика диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом бедра, также ему удалили селезенку. У девочки – переломы обоих бедер. Проведены необходимые нейрохирургические и хирургические операции, состояние детей стабильно тяжелое", – отметили в посте.

По словам Горбуновой-Рубан, над детьми оформят опеку их родственники.

"У них две бабушки, которые дежурят сейчас в больнице скорой и неотложной медицинской помощи, им разрешено там находиться. Есть также дедушка, тетя", – отметила чиновница.

https://www.facebook.com/kharkovgovernment/posts/290947763069170

Народный депутат от "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов назвал ДТП под Харьковом "очередным убийством, к которому причастна и судебная система".

"Нарушитель, вылетевший на встречную полосу и унесший жизни двух молодых родителей, только за осень получил три административных протокола по 130 статье КУоАП – управление в состоянии алкогольного опьянения. Ни один из этих протоколов не был рассмотрен судом! Ни один! Если бы у суда хоть до одного из этих материалов "дошла очередь", – подчеркнул нардеп.

По его словам, если бы суд рассмотрел эти материалы, водитель Kia не оказался бы за рулем.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=646245033319474&id=100038019498939

Контекст:

Утром 12 января под Харьковом в результате лобового столкновения автомобилей Kia и Toyota погибли три человека. 34-летний водитель автомобиля Kia двигался со стороны Дергачей в направлении Белгородского шоссе и допустил выезд на встречную полосу движения.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, ДТП, Харьков, автомобили, прокуратура, алкоголь, правоохранители, дети, Александр Бакумов, родители
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