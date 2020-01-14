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Украинский пловец завоевал серебро на международном турнире в Китае

Украинский пловец Андрей Говоров проиграл 0,02 секунды бразильцу Николасу Сантосу на турнире FINA Champions Series, который проходит в китайском городе Шэньчжэнь.

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Говоров является чемпионом Европы по плаванию
Говоров является чемпионом Европы по плаванию
Фото: EPA

Пловец Андрей Говоров из Украины завоевал серебряную медаль на турнире FINA Champions Series, который проходит в китайском городе Шэньчжэнь, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец добыл медаль на дистанции 50 метров в стиле баттерфляй. Говоров преодолел дистанцию за 23,30 секунды.

Первое место занял бразилец Николас Сантос, который опередил украинца на 0,02 секунды. Третий – россиянин Олег Костин, его результат – 23,42.

Говоров – уроженец Севастополя. Украинец является двукратным чемпионом Европы (2016-го и 2018 года), а также трехкратным чемпионом Европы на короткой воде (2011-го, 2013-го и 2015 года).

Теги: Россия, Украина, Китай, плавание, Андрей Говоров
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