Украинский волейбольный клуб "Барком-Кажаны" победил ПАОК и вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ

В первом матче 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола ВК "Барком-Кажаны" проиграл греческой команде ПАОК со счетом 1:3, а в ответном поединке победил 3:0.

В 1/8 финала Кубка ЕКВ "Барком-Кажаны" сыграет с "Альпеном" Фото: Барком-Кажани /Facebook

19 декабря волейбольный клуб "Барком-Кажаны" из Львова победил греческий ПАОК в ответном матче 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), сообщает официальный сайт клуба.

В первом матче "Барком-Кажаны" на домашнем поле проиграли ПАОКу со счетом 1:3, а в ответном матче в Греции украинский клуб победил со счетом 3:0, благодаря чему вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ.

В следующей стадии турнира "Барком-Кажаны" встретится с "Альпеном" из Австрии, поединки пройдут в конце января.

Кубок ЕКВ является вторым по значимости еврокубком в волейболе после Лиги чемпионов.