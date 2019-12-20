Украинский волейбольный клуб "Барком-Кажаны" победил ПАОК и вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ

19 декабря волейбольный клуб "Барком-Кажаны" из Львова победил греческий ПАОК в ответном матче 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), сообщает официальный сайт клуба.
В первом матче "Барком-Кажаны" на домашнем поле проиграли ПАОКу со счетом 1:3, а в ответном матче в Греции украинский клуб победил со счетом 3:0, благодаря чему вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ.
В следующей стадии турнира "Барком-Кажаны" встретится с "Альпеном" из Австрии, поединки пройдут в конце января.
Кубок ЕКВ является вторым по значимости еврокубком в волейболе после Лиги чемпионов.