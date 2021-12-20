В Госдуме РФ предложили штрафовать игроков футбольной сборной за плохую игру и жалобы фанатов

Сборная России (в красном) проиграла команде Хорватии в решающем матче отбора на ЧМ 2022 года Фото: EPA

Письмо с предложением о штрафах для игроков депутат планирует направить министру спорта РФ Олегу Матыцину и главе РФС Александру Дюкову.

Хамзаев предлагает вводить санкции в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. По его мнению, зачастую "футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации".

В частности, речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также за жалобы фанатов. Хамзаев считает, что штрафовать футболистов сборной РФ нужно в рамках того контракта, который был заключен ими в клубе.