В Госдуме РФ предложили штрафовать игроков футбольной сборной за плохую игру и жалобы фанатов

Письмо с предложением о штрафах для игроков депутат планирует направить министру спорта РФ Олегу Матыцину и главе РФС Александру Дюкову.
Хамзаев предлагает вводить санкции в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. По его мнению, зачастую "футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации".
В частности, речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также за жалобы фанатов. Хамзаев считает, что штрафовать футболистов сборной РФ нужно в рамках того контракта, который был заключен ими в клубе.
Сборная России по футболу 14 ноября со счетом 0:1 проиграла команде Хорватии в решающем матче отбора на чемпионат мира 2022 года.
Заняв второе место в группе H, для получения путевки на ЧМ в Катаре сборная РФ сыграет в стыковых матчах, в полуфинале – 24 марта против команды Польши, отмечается на сайте УЕФА. Если РФ пройдет Польшу, то за право выступать в финальной части чемпионата мира будет бороться с победителем пары Швеция – Чехия 29 марта.
На Евро 2020, который состоялся летом 2021 года, сборная России победила в матче против Финляндии (1:0) и дважды крупно проиграла – Бельгии (0:3) и Дании (1:4). В итоге команда финишировала на последнем месте квартета В, набрав три очка в трех поединках. По словам капитана сборной РФ Артема Дзюбы, команда "сама себе привозила голы на протяжении турнира". "Любим себе приключения на жопу. Сегодня обкакались", – пояснил поражение Дании Дзюба.