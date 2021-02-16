В Канаде установили мировой рекорд по длительности хоккейного матча, его счет 2649:2528

40 хоккеистов-любителей из пригорода канадского города Эдмонтон установили новый рекорд по длительности матча. Об этом со ссылкой на The Canadian Press сообщил 15 февраля CBC News.
Команды назывались Team Hope ("Надежда") и Team Cure ("Излечение"). Игра на открытой площадке продолжалась с 4 февраля по 15 февраля. Из-за карантинных ограничений зрители на матче отсутствовали.
В результате со счетом 2649:2528 выиграла команда Team Hope.
В посвященном игре Instagram-канале говорится, что матч продолжался 1252 часа при температуре ниже минус 30.
Участники поединка менялись 572 раза.
С помощью поединка для больных раком было собрано 1,84 млн канадских долларов.
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