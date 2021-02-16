В Канаде установили мировой рекорд по длительности хоккейного матча, его счет 2649:2528

Матч в Канаде между любительскими командами "Надежда" и "Излечение" продолжался под открытым небом 252 часа.

В установке мирового рекорда принимали участие 40 человек Фото: worldslongestgame / Instagram

40 хоккеистов-любителей из пригорода канадского города Эдмонтон установили новый рекорд по длительности матча. Об этом со ссылкой на The Canadian Press сообщил 15 февраля CBC News.

Команды назывались Team Hope ("Надежда") и Team Cure ("Излечение"). Игра на открытой площадке продолжалась с 4 февраля по 15 февраля. Из-за карантинных ограничений зрители на матче отсутствовали.

В результате со счетом 2649:2528 выиграла команда Team Hope.

В посвященном игре Instagram-канале говорится, что матч продолжался 1252 часа при температуре ниже минус 30.

Участники поединка менялись 572 раза.

С помощью поединка для больных раком было собрано 1,84 млн канадских долларов.