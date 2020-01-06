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В Киеве почтили память Лобановского. Видео

6 января в Киеве прошли памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине со дня рождения футболиста, тренера киевского "Динамо", Героя Украины Валерия Лобановского. Ролик об этом опубликовали на YouTube-канале киевского футбольного клуба. К могиле Лобановского с цветами приходили, в частности, бывшие футболисты Алексей Михайличенко и Вадим Евтушенко.

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6 января 2020 года Лобановскому мог исполниться 81 год
6 января 2020 года Лобановскому мог исполниться 81 год
Фото: fcdynamo.kiev.ua
видео

Видео: ФК «Динамо» Киев / YouTube
Теги: футбол, Валерий Лобановский, Алексей Михайличенко, Вадим Евтушенко
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