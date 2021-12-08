В клубе английской Премьер-лиги выявили 13 случаев COVID-19, восемь из них – у футболистов

Накануне матча против "Ренна" у "Тоттенхэма" заболело COVID-19 восемь футболистов, сообщил тренер Конте Фото: EPA

Об этом, выступая через Zoom накануне матча Лиги конференций против французского "Ренна", заявил главный тренер команды Антонио Конте, сообщил 8 декабря ESPN.

По словам наставника, "говорить сегодня о футболе невозможно", так как в клубе "крупная вспышка" и неизвестно, "что может случиться завтра".

В то же время Конте не назвал имена игроков, заболевших COVID-19.

Матч "шпор" против "Ренна" должен состояться 9 декабря в Лондоне, отмечается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

УЕФА настаивает на проведении поединка, так как у Тоттенхэма" остаются в наличии минимально необходимые для этого 13 футболистов, подчеркивает ESPN.

12 декабря у "шпор" запланирован гостевой матч 16-го тура АПЛ против "Брайтона". По данным телеканала, клуб попросит Лигу перенести поединок.