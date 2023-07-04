Винус Уильямс отказалась пожать руку судье после своего проигрыша Свитолиной на Wimbledon

Матч 28-летней бывшей первой ракетки Украины и 43-летней титулованной американки завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Свитолиной.
В третьем гейме Уильямс, которая недавно вернулась на корт после травмы подколенного сухожилия, болезненно упала, но после медосмотра продолжила матч, говорится в статье на сайте турнира.
Свитолина, которая делала перерыв из-за беременности и рождения дочери, вчера на корте "взяла в свои руки и контроль над возобновленной карьерой, и Уильямс", отмечают авторы статьи. Ее игра была великолепна, добавляет портал Tennis.com.
Как сообщило "Суспільне спорт", последний розыгрыш в матче продлился всего два удара: Свитолина отбила мяч на заднюю линию после подачи американки, не вернувшей его на половину украинки. Сначала судья зафиксировал аут в пользу Уильямс, но челлендж Свитолиной показал, что мяч упал на линию.
Moving on to the second round.@ElinaSvitolina beats five-time champion Venus Williams, 6-4, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/0JXnOuFxFX— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2023
Судья зафиксировал победу украинки.
Уильямс, которая, возможно, рассчитывала переиграть свою подачу, учитывая зафиксированный судьей аут, отреагировала разочарованно. Она подошла к сетке пожать руку украинке, но не пожала руку судье.
"Я совершенно не согласна с решением", – сказала Уильямс потом.
Свитолина после матча отметила, что ей "всегда приятно играть против Винус".
Следующей соперницей Свитолиной на Wimbledon станет бельгийка Элизе Мертенс. До этого они провели пять матчей, в трех из них победила украинка, сообщил портал "Большой теннис Украины".