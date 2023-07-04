Винус Уильямс отказалась пожать руку судье после своего проигрыша Свитолиной на Wimbledon

Матч 28-летней бывшей первой ракетки Украины и 43-летней титулованной американки завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Свитолиной.

В третьем гейме Уильямс, которая недавно вернулась на корт после травмы подколенного сухожилия, болезненно упала, но после медосмотра продолжила матч, говорится в статье на сайте турнира.

Свитолина, которая делала перерыв из-за беременности и рождения дочери, вчера на корте "взяла в свои руки и контроль над возобновленной карьерой, и Уильямс", отмечают авторы статьи. Ее игра была великолепна, добавляет портал Tennis.com.

Как сообщило "Суспільне спорт", последний розыгрыш в матче продлился всего два удара: Свитолина отбила мяч на заднюю линию после подачи американки, не вернувшей его на половину украинки. Сначала судья зафиксировал аут в пользу Уильямс, но челлендж Свитолиной показал, что мяч упал на линию.

Судья зафиксировал победу украинки.

Уильямс, которая, возможно, рассчитывала переиграть свою подачу, учитывая зафиксированный судьей аут, отреагировала разочарованно. Она подошла к сетке пожать руку украинке, но не пожала руку судье.

Фото: ЕРА

"Я совершенно не согласна с решением", – сказала Уильямс потом.

Свитолина после матча отметила, что ей "всегда приятно играть против Винус".