Ждет указ Зеленского о гражданстве. За сборную Украины будет выступать еще одна биатлонистка из России

В будущем, по словам главы ФБУ, Сидорова должна помочь сборной Украины.

"Мы сейчас ждем указ президента по поводу гражданства. Как только будет указ, она получит паспорт, поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года, – сказал Брынзак. – Я вижу в ней перспективы. Сидорова очень хорошо бежит… Она очень хорошая и молодая спортсменка из потенциалом".

Сидорова – представительница Тюменской области. В марте 2021 года она соревновалась в чемпионате России, а с мая начала тренироваться вместе с женской сборной Украины.