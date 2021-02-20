Женская сборная Украины по биатлону взяла бронзу на чемпионате мира

На чемпионате мира в Поклюке (Словения) украинские спортсменки взяли бронзу в женской эстафете по биатлону. Об этом говорится на сайте Федерации биатлона Украины.
Первой в эстафете стартовала Анастасия Меркушина, она допустила один промах и пришла четвертой, от лидера гонки она отстала на 21 секунду.
Второй бежала Юлия Джима, она использовала три запасных патрона и передала эстафету, находясь на третьей позиции, отставая от лидера на 25 секунд.
На третьем этапе стартовала Дарья Блашко. По результатам гонки она пришла четвертой и передала эстафету последней украинке Елене Пидгрушной, которая и пришла к финишу третьей.
Первое место в гонке забрала команда Норвегии, второе – Германии.