Лыжникам из России запретили использовать песню "Катюша" на чемпионате мира в качестве замены гимну

Санкции Всемирного антидопингового агентства не позволяют сборным России на чемпионатах мира и Олимпийских играх выступать с государственными символами, отметили в Международной федерации лыжных видов спорта.

Российским лыжникам запретили использовать песню "Катюша" в качестве замены гимну России на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщил "ТАСС" 19 февраля со ссылкой на представителя Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна, отметили в Федерации.

В FIS заявили, что из-за санкций ВАДА в честь российских победителей турнира будет исполняться полная версия гимна организации.

По информации "ТАСС", российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на чемпионате мира в Оберстдорфе выступят под флагом Олимпийского комитета России в статусе команды Russian Ski Federation.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 25 февраля по 7 марта, на турнире будут разыграны 24 комплекта наград.