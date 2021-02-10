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Гимн России на чемпионате мира по конькобежному спорту заменят на музыку Чайковского

В Союзе конькобежцев России выбирали мелодию, которая должна быть узнаваемой во всем мире и при этом "отсылала бы к культурному наследию страны".

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Чемпионат мира по конькобежному спорту стартует 11 февраля
Чемпионат мира по конькобежному спорту стартует 11 февраля
Фото: EPA

При награждении российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку вместо национального гимна будет звучать фрагмент из "Первого концерта" Чайковского. Об этом сообщила российскому агентству "РИА Новости" исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

По ее словам, Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что в РФ могут выбрать музыкальную тему сами на согласование. Союз конькобежцев России после обсуждения и консультаций со сборной выбрал музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского, и ISU его согласовал.

По словам Барышевой, заменяющая национальный гимн мелодия должна быть узнаваемой во всем мире и при этом "отсылать к богатейшему культурному наследию страны".

Чемпионат мира по конькобежному спорту стартует в нидерландском Херенвене 11 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России до декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны и использовать гимн.

В декабре 2019 года Всемирная антидопинговая ассоциация отстранила Россию от международных соревнований сроком на четыре года, однако вскоре этот срок сократили на год – до 16 декабря 2022 года. Российским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны и использовать гимн.

Причиной дисквалификации РФ стало то, что в переданных данных Московской лаборатории ВАДА обнаружила манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов. Россию подозревали, в частности, в подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014.

28 января 2021 года независимая комиссия IBU опубликовала отчет по результатам внутреннего расследования. Бессеберга и бывшего генерального секретаря IBU Николя Реша заподозрили в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

Теги: Россия, спорт, фигурное катание, чемпионат мира, чемпионат, допинг, спортсмены, гимн, соревнования
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