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Bellingcat расследует смерть двух экс-сотрудников РУСАДА в разгар антидопингового скандала

В 2016 году с разницей в 11 дней умерли экс-сотрудники Российского антидопингового агентства Вячеслав Синев и Никита Камаев. Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев не исключил, что за ними следили.

Экс-сотрудники РУСАДА умерли после ухода из организации
Экс-сотрудники РУСАДА умерли после ухода из организации
Фото: ЕРА

Международная расследовательская организация Bellingcat изучает обстоятельства смерти в феврале 2016 года бывшего председателя исполнительного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вячеслава Синева и экс-исполнительного директора агентства Никиты Камаева.

Об этом главный расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил 29 января в эфире российского телеканала "Дождь".

"Мы этим занимаемся", – сказал он.

По словам расследователя, даже в случае с покушениями в Москве "можно доказать с высокой степенью вероятности" причастность к убийству сотрудников ФСБ, в частности, их большим количеством поездок по стране.

"Если по этим двум такое слежение есть, то мы сможем это опубликовать", – подчеркнул Грозев.

Он отметил, что команда Bellingcat, расследующая смерть Синева и Камаева, "не очень большая".

Синев умер 3 февраля 2016 года, Камаев – 14 февраля того же года. Причины смерти Синева не разглашались. Камаев умер после утренней пробежки на лыжах. Причиной его смерти назвали обширный инфаркт.

Оба чиновника ушли из РУСАДА в декабре 2015-го, после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном опубликовала доклад о массовом употреблении допинга в российском спорте. Был приостановлен статус РУСАДА и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады-2014 в Сочи.

В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В декабре того же года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории. 20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА. 13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.

В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории.

2 июля пресс-служба ВАДА информировала, что агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

В сентябре СМИ сообщали, что россияне, прежде чем передать данные в ВАДА, подделывали их, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. Российское антидопинговое агентство в тот же день лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляцию данными о допинг-пробах, работу московской лаборатории вновь остановили.

27 декабря РУСАДА уведомило ВАДА о своем несогласии с отстранением России от международных соревнований и подало апелляцию в Арбитражный спортивный суд в Лозанне.

Теги: Россия, смерть, ФСБ, допинг, расследование, Bellingcat, РУСАДА, Христо Грозев
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