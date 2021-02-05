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Пилоту "Формулы-1" Мазепину запретили использовать слово "Россия" на болиде

В чемпионате "Формулы-1" российский автогонщик Никита Мазепин будет выступать в статусе "нейтрального атлета".

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Во время чемпионата "Формулы-1" Мазепину запрещено использовать флаг России
Во время чемпионата "Формулы-1" Мазепину запрещено использовать флаг России
Фото: Nikita Mazepin / Instagram

Российскому пилоту "Формулы-1" Никите Мазепину, который выступает в американской команде Haas, запретили использовать слово "Россия" на болиде. Об этом пишет "РИА Новости".

В чемпионате "Формулы-1" Мазепин будет выступать в статусе "нейтрального атлета", сообщили агентству в Российской автомобильной федерации. Причиной этому – санкции Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу отстранения российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях из-за систематического нарушения антидопинговых правил.

Мазепину также запрещено использовать флаг и гимн России, но на болиде могут присутствовать цвета российского флага: белый, синий и красный.

В 2021 году 21-летний российский пилот дебютирует в "Формуле-1". Его напарником в Haas станет сын известного немецкого автогонщика Михаэля Шумахера Мик.

Осенью 2015 года после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте был приостановлен статус РУСАДА и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014. В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

РУСАДА не признавало выводы комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории. 

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА. 13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории. В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории. 23 сентября на заседании исполкома ВАДА было объявлено об инициировании процедуры лишения РУСАДА статуса в связи с подозрениями, что россияне манипулировали материалами Московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в январе.

В ноябре комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации применить жесткие санкции в отношении российских спортсменов и спортивных чиновников. 9 декабря 2019 исполком ВАДА отстранил Россию от международных соревнований сроком на четыре года. Российским спортсменам запретили выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и на чемпионатах мира. 17 декабря 2020 года спортивный арбитражный суд Лозанны сократил этот срок до трех лет – запрет ВАДА будет действовать до 16 декабря 2022 года.

Теги: Россия, санкции, Формула-1, флаг, запрет, чемпионат, допинг, спортсмены, соревнования, Лозанна, дисквалификация, ВАДА, РУСАДА, Спортивный арбитражный суд, РИА Новости, Мик Шумахер, нарушение
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