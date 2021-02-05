Украинский тяжелоатлет Чумак стал чемпионом Европы из-за дисквалификации россиянина за допинг

Украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака признали победителем чемпионата Европы 2017 года после того, как занявшего тогда первое место россиянина Адама Малигова дисквалифицировали.

Чумак является серебряным призером чемпионата мира 2018-го, бронзовым призером чемпионата мира 2015-го и чемпионом Европы 2019 года Фото: Dmytro Chumak / Facebook

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак стал двукратным чемпионом Европы. Об этом 4 февраля сообщила Федерация тяжелой атлетики Украины в Facebook.

В 2017 году в хорватском городе Сплит Чумак завоевал серебряную медаль проиграв Адаму Малигову из России, которого в дальнейшем дисквалифицировали за допинг. Таким образом победителем чемпионата стал украинец.

"Поздравляем чемпиона с медалью, которую он действительно заслуживает, и желаем олимпийского золота в Токио", – поздравила федерация Чумака.

Чумак является серебряным призером чемпионата мира 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2015 года по многоборью и чемпионом Европы 2019 года.