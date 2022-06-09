ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Слишком политическая тема". Галерея в Гааге отказалась выставлять работы украинских художников, посвященные преступлениям России

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Дверь разрушенного дома в Ирпене (Киевская область) один из предметов выставки The Captured House
Дверь разрушенного дома в Ирпене (Киевская область) – один из предметов выставки The Captured House
Фото: Катя Тейлор / Facebook

В галерее Гааги (Нидерланды) отказались выставить экспозицию The Captured House ("Захваченный дом") с произведениями украинских художников, созданными во время полномасштабной войны России против Украины. Причиной отказа стала "слишком политическая" тема. Об этом куратор проекта Катя Тейлор рассказала в Facebook и в интервью Wonderzine.

Накануне представители галереи предложили Тейлор сместить акценты выставки и изменить состав экспозиции.

"Они предложили мне как-то ее изменить, а потом отписать им, чтобы это как-то оценили. Меня это уже совсем унизило. Я попросила их сказать, что именно им кажется чрезмерным, и мы уже вместе подумаем, что можно изменить. Ибо нет задачи разливать кровь по галерее, а есть задача рассказывать о проекте широкой аудитории. Но они не пошли на это", – поделилась она в комментарии Wonderzine.

До этого выставку The Captured House представляли в Берлине (ФРГ) и Риме (Италия). В нее входят более 200 произведений живописи, графики, фотографии, скульптуры и инсталляции от 50 художников из Украины. Среди них – Алевтина Кахидзе, Влада Ралко, Дарья Кольцова, Евгений Малолетка, Макс Левин, Гамлет Зиньковский, Игорь Гусев, Маша Шубина.

По замыслу авторов, экспозиция демонстрирует миру преступления российских оккупантов в Украине и должна призвать европейцев к диалогу о Европе как о "нашем общем доме".

"В Европе нет ощущения, что это война. Или что она придет к ним, или что-нибудь на них повлияет. Мне казалось, что Гаага, где "вершится справедливость" (находится Международный уголовный суд. – ГОРДОН), должна лучше многих понимать важность происходящего. Украина есть в информационном поле, но к нам относятся отстраненно, осторожно. Украина – отличный способ поддержать разговор и показать, что ты в контексте. Но понимание того, что происходит, часто поверхностное, снисходительное", – написала в Facebook Тейлор после отказа в проведении выставки.

https://www.facebook.com/kateryna.taylor.5/posts/10160304552989916

Теги: Россия, Нидерланды, оккупация, выставка, Гаага, армия РФ, вторжение, война России против Украины, насилие
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