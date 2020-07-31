Боевику "ДНР" из бригады "Пятнашка" заочно объявили о подозрении

Гражданин РФ, который пришел в ряды боевиков "ДНР" в 2014 году и стал "заместителем командира роты" бригады "Пятнашка", руководил пленением украинского военнослужащего в районе Дебальцево и участвовал в боевых действиях в районе Саур-Могилы, Иловайска, Марьинки, а также в боях за донецкий аэропорт.

За участие в террористической организации, нарушение законов и обычаев войны и незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц, о подозрении заочно сообщили гражданину РФ, воевавшему в рядах российских наемников против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году гражданин РФ вступил в ряды НВФ "Пятнашка" террористической организации "ДНР" и, будучи "заместителем командира роты", лично руководил подразделениями, организуя и проводя диверсионно-разведывательные акции в местах концентрации военного вооружения и техники Вооруженных сил Украины. Кроме того, указанное лицо с позывным Басмач принимало участие в боевых действиях против ВСУ в районе Саур-Могилы, городов Иловайск, Марьинка и в боях за Международный аэропорт Донецк имени Прокофьева", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в 2015 году под руководством боевика в Дебальцево был захвачен в плен военнослужащий Национальной гвардии Украины, который на протяжении нескольких месяцев удерживался в условиях, унижающих честь и достоинство человека почти без воды и пищи, и подвергался жестокому обращению.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого и привлечение его к уголовной ответственности.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.