"Брокард-Украина" не контролируется органами государственной власти России и не является собственностью граждан РФ – заявление компании

"В последнее время в СМИ появились сообщения о компании, которые не соответствуют действительности. Ответственно сообщаем, что холдинг Brocard, в который входят компании "Брокард-Украина" и "Эгзагон", не контролируется органами государственной власти России и не является собственностью граждан РФ. Конечным бенефициаром ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон" является гражданин Франции Филипп Бенасен, что отображено в государственном реестре. Еще в марте текущего года была начата процедура продажи корпоративных прав компаний, которые являются владельцами ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон". Она была проведена в соответствии с нормами международного законодательства и законами Украины и завершена в мае 2022 года", – сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что владелец компаний, руководство и сотрудники, часть из которых сегодня защищают страну в рядах ВСУ, осуждают агрессию РФ против Украины, "всячески материально помогали и будут помогать в противостоянии агрессору в борьбе за независимость и суверенитет Украины".

"С первых дней войны мы перечислили ВСУ более 50 млн грн. Холдинг Brocard и в дальнейшем обязуется помогать государству и ВСУ в борьбе против агрессора, а после нашей победы – в преодолении последствий войны. Для этой цели готовы платить значительный процент от прибыли. Текущая ситуация показывает, что существование холдинга находится под угрозой, счета и материальные ценности заблокированы, возникла огромная задолженность по аренде, а также перед поставщиками товаров и услуг", – отмечается на сайте Brocard.

Компания обратилась к президенту и органам государственной власти с просьбой разобраться в ситуации и "не допустить уничтожения бизнеса, который в течение многих лет работал исключительно в правовом поле, был крупным налогоплательщиком и предоставил рабочие места почти для 2000 граждан Украины".