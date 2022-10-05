"Брокард-Украина" не контролируется органами государственной власти России и не является собственностью граждан РФ – заявление компании

"В последнее время в СМИ появились сообщения о компании, которые не соответствуют действительности. Ответственно сообщаем, что холдинг Brocard, в который входят компании "Брокард-Украина" и "Эгзагон", не контролируется органами государственной власти России и не является собственностью граждан РФ. Конечным бенефициаром ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон" является гражданин Франции Филипп Бенасен, что отображено в государственном реестре. Еще в марте текущего года была начата процедура продажи корпоративных прав компаний, которые являются владельцами ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон". Она была проведена в соответствии с нормами международного законодательства и законами Украины и завершена в мае 2022 года", – сказано в сообщении.
В пресс-службе заявили, что владелец компаний, руководство и сотрудники, часть из которых сегодня защищают страну в рядах ВСУ, осуждают агрессию РФ против Украины, "всячески материально помогали и будут помогать в противостоянии агрессору в борьбе за независимость и суверенитет Украины".
"С первых дней войны мы перечислили ВСУ более 50 млн грн. Холдинг Brocard и в дальнейшем обязуется помогать государству и ВСУ в борьбе против агрессора, а после нашей победы – в преодолении последствий войны. Для этой цели готовы платить значительный процент от прибыли. Текущая ситуация показывает, что существование холдинга находится под угрозой, счета и материальные ценности заблокированы, возникла огромная задолженность по аренде, а также перед поставщиками товаров и услуг", – отмечается на сайте Brocard.
Компания обратилась к президенту и органам государственной власти с просьбой разобраться в ситуации и "не допустить уничтожения бизнеса, который в течение многих лет работал исключительно в правовом поле, был крупным налогоплательщиком и предоставил рабочие места почти для 2000 граждан Украины".
Информация о том, что компанию Brocard могут национализировать из-за российских собственников, была опубликована 2 октября со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета парламента по вопросам экономического развития Роксолану Пидласу. Она сообщила парламентской газете "Голос Украины", что при национализации этих объектов будет действовать особая процедура и отдельный механизм, принятый в апреле специальным законом о принудительном отчуждении права собственности РФ и ее резидентов.