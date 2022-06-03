"Пройдет и пролезет везде". Министр обороны передал разведке свой гоночный вездеход

В ролике видно, как он ездит на багги – специальном автомобиле, предназначенном для гонок по бездорожью. Министр рассказывает, что называет его "Жабка" (Froggy) и заводская комплектация в нем переделана для спортивных боев. На этом авто в 2011–2012 годах он выигрывал серебряные награды чемпионата Украины, а в 2013-м получил золото.

Резников сообщил, что передает свой багги в украинскую армию, для этого машину уже перекрасили и оснастили кофром для противотанкового оружия.

"Она проедет и пролезет в таких местах, где и человек не всегда пройдет. Довезет куда нужно наших разведчиков, они выполнят задание и вернутся живы-здоровы. А потом, после победы, поставим ее на площади в Киеве", – сказал он.