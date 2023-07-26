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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Рината Ахметова отправил почти 4,5 тыс. продуктовых наборов в прифронтовые районы Донецкой области

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" 
Фото: akhmetovfoundation.org

На этой неделе бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова работают в Донецкой области. Фонд отправил почти 4,5 тыс. продуктовых наборов в прифронтовой регион. Большую часть этой партии будут выдавать в Дружковке. Также ожидаемая помощь поступит в Звановку, расположенную на линии фронта, сообщили 26 июля в пресс-службе Фонда.

"Ситуация в этой части Донбасса сложная, ведь боевые действия идут совсем близко. Оставшиеся люди держатся, и поддержка с продуктами для них – необходимость. В каждом наборе – продукты, которые долго хранятся. Конкретно: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия и печенье, а также консервированная фасоль, тушеное мясо и паштет. Кроме того, в состав наборов добавлено подсолнечное масло", – сказано в сообщении.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Теги: Донецкая область, СКМ, продукты, помощь, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
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