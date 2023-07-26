Фонд Рината Ахметова отправил почти 4,5 тыс. продуктовых наборов в прифронтовые районы Донецкой области

"Ситуация в этой части Донбасса сложная, ведь боевые действия идут совсем близко. Оставшиеся люди держатся, и поддержка с продуктами для них – необходимость. В каждом наборе – продукты, которые долго хранятся. Конкретно: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия и печенье, а также консервированная фасоль, тушеное мясо и паштет. Кроме того, в состав наборов добавлено подсолнечное масло", – сказано в сообщении.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".